تونس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستلقى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، تم خلاله مناقشة ما توصل إليه مؤتمر برلين حول الأزمة في ليبيا المنعقد بالعاصمة الألمانية أمس .وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم ، أن الرئيس التونسي تحدث عن المبادرة التي قام بها في هذا السياق خلال اجتماعة مع عدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، مشيراً إلى أن بلاده هي أكثر الدول تضرراً من الوضع السائد اليوم في ليبيا بحكم موقعها الجغرافي .وأشار البيان تجديد الرئيس الفرنسي دعوته للرئيس التونسي لزيارة فرنسا .// انتهى //13:39ت م0076