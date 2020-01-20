بيش 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستفقد محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة يرافقه رئيس البلدية المهندس رمزي دغريري ومدير فرع المياه عمر موكلي أمس، أعمال لجنة الإصحاح البيئي بمحافظة بيش.وشملت الجولة الوقوف على عدد من الأحياء والمحلات التجارية، بهدف متابعة مستوى النظافة وكل ما يختص بالصحة العامة والاطلاع على سير العمل.والتقى المحافظ، بعدد من مقاولي المشروعات التطويرية، وشدد على سرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية، لافتاً إلى أن الجولة تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، حاثاً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.// انتهى //13:41ت م0077