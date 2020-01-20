حائل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأقيمت أمس المباراة النهائية لدوري صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز - أمير منطقة حائل- لنزلاء سجون المنطقة لكرة القدم .وتوج مدير سجون منطقة حائل العقيد حسن بن علي الشهري الفريق الفائز بالكأس والميداليات، حيث تنافست 8 فرق منذ بداية الدوري الذي انطلق قبل شهر من الآن.وقدم مدير سجون منطقة حائل شكره للقائمين على نجاح هذه الفعالية، الذي يأتي ضمن اهتمام المديرية العامة للسجون بالأنشطة الرياضية المختلفة لترفيه النزلاء بالوسائل المفيدة صحياً ومعنوياً وتنمية مواهبهم الرياضية وصقلها بما يعود عليهم بالنفع أثناء وبعد قضاء محكومياتهم.أكد العقيد الشهري، حرص المديرية العامة للسجون على تنظيم هذا النوع من الفعاليات بصفةٍ دوريةٍ مستمرةٍ في إطار البرامج والجهود المتصلة بإصلاح وإعادة تأهيل النزيل ومن ثم تقديمه للمجتمع فرداً إيجابياً مفعماً بالحيوية والنجاح.// انتهى //13:43ت م0079