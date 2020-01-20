القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسوقعت جامعة الدول العربية اليوم والمنظمة الدولية للهجرة اليوم على مذكرة تفاهم محدثة وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين .وقع المذكرة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ،و مدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا جودو.وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها عقب التوقيع إن تحديث وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2000 تعكس التزام الطرفين لتقوية وتعزيز التعاون المشترك في تناول قضايا الهجرة، ورعاية مصالح المهاجرين وحمايتهم وكذلك العمل على تثمين التعاون القائم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة.وأكدت أبو غزالة أن جامعة الدول العربية تعمل بكل جهد على دعم العمل العربي المشترك في مجال الهجرة،وتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية من خلال آلياتها المختلفة.// انتهى //13:45ت م0080