الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسوقعت المديرية العامة للسجون مع شركة stc شراكة لانضمام برنامج مكافآت "قطاف" إلى مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون الموقوفين في قضايا مالية من خلال بوابة "أبشر" الإلكترونية.وتمكن هذه الشراكة عملاء الشركة أعضاء البرنامج من التبرع والإسهام عبر تحويل نقاط "قطاف" إلى مبالغ مالية تساعد في إنهاء الالتزامات المالية لنزلاء السجون.وقدم مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري شكره لشركة الاتصالات السعودية على المشاركة في انجاح مبادرة "فرجت"، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم هذه المبادرة الانسانية ,عاداً ذلك أنموذجاً مميزاً في إطار المسؤولية الاجتماعية التي نسعى من خلالها لمساعدة الموقوفين على ذمة قضايا مالية وفك كربهم واطلاق سراحهم.ودعا اللواء الأسمري أفراد المجتمع ومؤسساته إلى المشاركة في هذه المبادرة الخيرية، تجسيداً لروح التعاون التي تسود أبناء وطننا الغالي.// انتهى //13:49ت م0082