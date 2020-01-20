الرياض 25 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستستضيف المملكة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، يوم غد في مدينة الرياض ندوة (مستقبل الإحصاءات الاقتصادية لمنطقة الإسكوا)، بحضور أعضاء المنظمة ، وعدد من المتخصصين في الأمم المتحدة، ومركز الإحصاء الخليجي، والمهتمين والأكاديميين، وممثلي الأجهزة الحكومية.وتناقش الندوة عددًا من الموضوعات، مثل: " النظام السريع للاستجابة ذي الصلة بالإحصاءات الاقتصادية، ومستقبل الإحصاءات الاقتصادية بالمملكة، والتحول المؤسسي والأساليب الجديدة، والخدمات والأدوار، وكيفية أن يكون الإحصائي الاقتصادي ذا صلة وسريع الاستجابة، وإعادة بناء الإحصاءات الاقتصادية في البلدان الخارجة من الصراعات ".وتعد (الإسكوا) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان كل منطقة من مناطق العالم.وتهدف منظمة الإسكوا الى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتعزيز التفاعل والتعاون بينها، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى، وإطلاع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.وتوفّر الإسكوا إطارًا لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنبرًا للالتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرة والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات، وتنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسة في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي.// انتهى //13:50ت م0083