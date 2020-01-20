بيروت 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأدانت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن مكان إقامته بالقدس المحتلة .وأكدت في بيان اليوم أن القرار الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى هو اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني، وقرار جائر ومخالف لجميع الشرائع السماوية والقرارات والقوانين الدولية .وطالبت المنظمة - في بيانها - المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الالتزام بالقوانين الأممية، والتراجع عن قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى عن القدس .من جهته اتصل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وأيد مواقفه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية ضد أهالي القدس.// انتهى //15:15ت م0133