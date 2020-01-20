سياسي / منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تدين القرار الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى عن مكان إقامته بالقدس المحتلة
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
بيروت 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
أدانت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن مكان إقامته بالقدس المحتلة .
وأكدت في بيان اليوم أن القرار الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى هو اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني، وقرار جائر ومخالف لجميع الشرائع السماوية والقرارات والقوانين الدولية .
وطالبت المنظمة - في بيانها - المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الالتزام بالقوانين الأممية، والتراجع عن قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى عن القدس .
من جهته اتصل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وأيد مواقفه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية ضد أهالي القدس.
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15:15ت م
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