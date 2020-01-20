عرعر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق، يرافقه الفائزات في مبادرة النادي الأدبي " بواكير السطور " للكاتبات الناشئات في مجال كتابة المقال ، وأعضاء لجنة المبادرة .وأشاد سموه بمبادرة النادي الأدبي التي تستهدف صقل وتأهيل المواهب النسائية الشابة في كتابة المقال، وتوفير البرامج التدريبية ، وتمكين الكاتبات من الأدوات العلمية الصحيحة في مجال كتابة المقال، داعياً سموه لتوسيع المبادرة لتشمل مجالات كتابة القصص، والروايات، والشعر، والنثر، والكتب وتلخيصها، مبيناً سموه أن ذلك سيسهم بشكل كبير من اكتشاف وتمكين المواهب لتلعب دورها الهام والحيوي في التنمية الثقافية بكافة مجالاتها.ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالتعاون في تطوير هذه المبادرة وتوسيع مجالاتها مع جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم العام، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والجهات ذات الصلة خارج المنطقة، مؤكداً سموه أن الموهبة عادة ما تكون مهنة للموهوب أو أحد أهم مصادر دخله، وهو ما نتطلع لتحقيقه جميعاً.وسلم سموه المراكز العشرة الفائزة في المبادرة المكافآت المالية وشهادات الشكر والتقدير .وأبدى سموه إعجابه بالمرأة السعودية لمحافظتها على هويتها، في إطار تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وقدرتها على تطويع أدوات العصر للمشاركة في تنمية الوطن ، مؤكدًا ثقته بنساء منطقة الحدود الشمالية وبقدراتهن للمساهمة في تطوير وتنمية منطقة الحدود الشمالية، بالاستفادة من مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تنمية المواهب النسائية في الفنون الصحفية والأدبية.من جانبه أعرب المطلق باسمه ونيابه عن أعضاء مجلس إدارة النادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به النادي والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام .// انتهى //15:17ت م0137