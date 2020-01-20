لندن 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسرفضت الحكومة البريطانية مقترحاً لاعتماد إجراءات هجرة استثنائية في جبل طارق يشمل انضمام المقاطعة لنظام الهجرة الأوروبية "شينغن".وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح صحفي اليوم: "ستتفاوض المملكة المتحدة بعد بريكزيت حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد البريطاني، بما في ذلك جبل طارق" .وأوضح أن الحكومة البريطانية تعمل دائماً وبشكل وثيق مع حكومة جبل طارق حول الترتيبات على الحدود مع إسبانيا من أجل تعزيز سلاسة الحركة والازدهار المشترك في المنطقة."يذكر أن أكثر من 15 ألف مواطن إسباني يعبر يوميًا الحدود لمباشرة أعمالهم في جبل طارق، ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزداد أهمية التوصل إلى صيغة تُسهّل الحركة بين مقاطعة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني وجارته إسبانيا عضو الاتحاد الأوروبي.// انتهى //15:18ت م0139