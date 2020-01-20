نجران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسشارك مدير مكتب التعليم في محافظة حبونا فيصل بن يحيى آل رشة اليوم, مع المشرفين التربويين , في الزيارات الميدانية لمدارس لمحافظتي حبونا وثار بمنطقة نجران، للوقوف على سير العمل التعليمي مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.وأكد آل رشة ،أن الزيارات الميدانية تأتي وفق توجيه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، للتشارك مع قادة المدارس والمعلمين في تنفيذ الخطة الإجرائية للاستعداد والإشراف على انتظام الطلاب وسير الحصص الدراسية وفق مهارات استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام الأنشطة التطبيقية واستغلال الوسائط التعليمية ومصادر المعرفة المتاحة في مجالات تجويد نواتج التعلم.// انتهى //15:19ت م0140