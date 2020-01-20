الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد اليوم السفير الإثيوبي بالسودان سفروا جادسو تدتشا.وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة جعل الحدود بين البلدين ذات طبيعة مرنة تحقق الأمن والاستقرار للمكونات السكانية والمجتمع المحلي بطرفي الحدود، داعياً إلى الإسراع في تكوين القوات السودانية الإثيوبية المشتركة لمنع الجريمة العابرة، والحفاظ على أمن المواطنين بالحدود ومحاربة عمليات التهريب المختلفة.وأشاد بمستوى التعاون في مستوى العلاقات القيادية والعسكرية، مؤكداً ضرورة استمرار الاجتماعات بين الفرق الحدودية بالبلدين لتنسيق الجهود الأمنية.// انتهى //15:19ت م0141