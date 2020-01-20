الدمام 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسبدأت ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التابعة لمكتب قطاع تعليم شرق الدمام تطبيق تعليم اللغة الصينية لطلابها، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التعليم بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الثاني، حيث جرى توفير الكتب المنهجية وتوزيع الحصص على معلمي المدرسة السعوديين المرشحين لتدريسها بعد حصولهم على التدريب والإلمام الجيد بتدريس اللغة.وأكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني في زيارته للمدرسة, أهمية إدراج اللغة الصينية في التعليم العام لمكانتها المرموقة بين لغات العالم، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتتويج الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- في تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والصين، ودليل ثقافي وتعليمي يشهد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي ستفتح آفاقًا جديدة للطلاب في مختلف العلوم والمجالات.من جانبه أعرب قائد المدرسة عبدالعزيز بن عايض الزهراني عن سعادته وفخره بكون ثانوية الملك عبدالله بالدمام أولى المدارس التي بدأت بتدريس اللغة الصينية على مستوى المملكة، داعيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح لاكتساب اللغة الجديدة تحدثًا وكتابة على أوسع نطاق تعليمي.بدورهما أشاد معلمي اللغة الصينية بالمدرسة مشعل العتيبي وخالد العتيبي بتجاوب الطلاب بالالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة، وحرصهم على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها.// انتهى //15:20ت م0144