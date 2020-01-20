الطائف 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسانطلق البرنامج التأهيلي للمقبلات على الزواج في مرحلته 54 الذي تنفذه جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف ضمن سلسلة برامجها الأسرية التي تهدف إلى توعية وتثقيف الزوجات بالمسؤوليات الزوجية .ويتطرق البرنامج إلى عدة جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك الجانب الشرعي والصحي ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام يشارك فيه نخبة من المدربات المتخصصات في الجوانب الاسرية والاجتماعية .يشار إلى أن عدد المشاركات اللاتي استفدن من هذا البرنامج خلال العام المنصرم 2019 بلغ 117 فتاة .// انتهى //15:21ت م0145