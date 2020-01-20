اجتماعي / جمعية زواج الطائف تطلق المرحلة 54 من برنامج تأهيل المقبلات على الزواج
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
الطائف 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
انطلق البرنامج التأهيلي للمقبلات على الزواج في مرحلته 54 الذي تنفذه جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف ضمن سلسلة برامجها الأسرية التي تهدف إلى توعية وتثقيف الزوجات بالمسؤوليات الزوجية .
ويتطرق البرنامج إلى عدة جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك الجانب الشرعي والصحي ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام يشارك فيه نخبة من المدربات المتخصصات في الجوانب الاسرية والاجتماعية .
يشار إلى أن عدد المشاركات اللاتي استفدن من هذا البرنامج خلال العام المنصرم 2019 بلغ 117 فتاة .
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15:21ت م
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