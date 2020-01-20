سكاكا 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, اليوم تعازيه لأسرة القايد بوفاة والدتهم.وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء مناور بن عبدالمصلح القايد وابن الفقيدة طراد القايد وأبناء وأشقاء الفقيدة.ودعا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.فيما أعربت أسرة القايد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //16:24ت م0166