دومة الجندل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسنظم فرع الكلية التقنية بدومة الجندل اليوم, برنامج تهيئة المتدربين الجدد البالغ عددهم 140 متدربا لتعريفهم بالكلية وأنظمتها.وفي بداية البرنامج رحب عميد الفرع عبد العزيز العرجان بالمتدربين الجدد، مستعرضاً أهم السلوكيات التي يجب على المتدرب الالتزام بها خلال فترة التدريب، متمنا لهم النجاح والتوفيق في مستقبلهم الدراسي.واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات التي تسهم في نجاح المتدرب بالمستقبل، حيث شاهدوا عرض مرئي للتعريف بفرع الكلية يوضح التخصصات بالفرع وأهم الأنشطة التي يقوم بها المتدرب خلال فترة تدريبه بالفرع وتعريف بأقسام ومباني الكلية وقراءة الجداول التدريبية وشرح لبرنامج رايات, كما تم عمل جولة تعريفية للطلاب على مباني فرع الكلية.// انتهى //16:26ت م0167