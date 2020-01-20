تبوك 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبلت حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدور النسائية والمجمعات التعليمة التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة تبوك أمس 8000 طالب وطالبة مع بدء الدراسة للفصل الدراسي لهذا العام 1441هـ .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك الشيخ ناجي زارع أبو دريهم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الجمعية هيأت مع انطلاقة هذا الموسم أكثر من 81 حلقة للبنين و32 داراً نسائية، و27 مجمعا تعليمياً، التحق بها أكثر من 8000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية والعمرية.وقال : إن الجمعية تعمل حالياً على تطوير أعمال الحلقات والتجديد في نمط التدريس في الحلقات والدُّور التي تشرف عليها، إضافة لبرامج التأهيل والإعداد لمعلمي ومعلمات حلقات التحفيظ بإقامة الدورات المستمرة في التطوير وأساليب التدريب الحديثة.وأشار إلى أن الجمعية ستواصل طرح المبادرات النوعية التي سبق أن حققت نجاحات كبيرة لإسهامها في تجويد مخرجات الجمعية، ومنها مبادرة رائد لتطوير المجمعات القرآنية في جوانبها التعلمية والإدارية، ومبادرة مقرأة إتقان لتجويد القرآن وحسن أدائه، والقاعدة النوارانية وتطبيقاتها الأدائية لمعلمات حلقات التحفيظ، وآخرها مبادرة يوم التطوير المهني والتعليمي لمنسوبات الدور والأقسام النسائية, مثمنا الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة لبلادنا المباركة وعنايتهم بكتاب الله الكريم.ونوه أبو دريهم بالدعم الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وتوجيهات سموه المستمرة التي أسهمت وتسهم في الارتقاء بعمل الجمعية، خدمة للقرآن الكريم وحفظته من البنين والبنات.وقدم في ختام حديثه لـ "واس" الشكر والتقدير لكل من أسهم من ماله أو جهده أو وقته من أبناء وطننا الحبيب أو من المقيمين عليه، داعياً الله أن يخلفهم خيرا في مالهم وأهليهم.// انتهى //16:26ت م0169