الباحة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسوزعت لجنة رعاية السجناء بالباحة تراحم أمس, 150 سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت مائة وأربعة عشر الف وأربعمائة ريال .وأكد المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور حرص اللجنة على توزيع السلال الغذائية وتجهيزها عن طريق متعهد في كل من الباحة وبلجرشي والمخواة وقلوة, وذلك في إطار استكمال ما تقدمه اللجنة على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء بين فترة وأخرى بتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المسجلة لدي اللجنة من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة وفي ظل غياب العائل لهم للتخفيف عن الحالات المستحقة.وأشار آل سرور إلى أن اللجنة تنفذ العديد من البرامج بشكل مستمر، لتتواكب مع حاجات الفئات المستهدفة سواء ببرامج الإعانات المادية والعينية أو برامج التأهيل والتدريب والتثقيف للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.ولفت رئيس مجلس إدارة اللجنة خالد بن محمد آل نسيله الانتباه إلى أن اللجنة تقدم كل ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت مؤخراً بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج, مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لعقد عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوفير منح تدريبية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم لتأهيل غير المؤهلين منهم لسوق العمل بالتعاون مع عدد من الجهات.// انتهى //16:27ت م0170