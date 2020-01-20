ابوجا 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم في حريق أنبوب للنفط، هاجمه لصوص محروقات بمدينة ابولي ايغبا بالقرب من مدينة لاغوس النيجيرية.وأكد منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إبراهيم فارينلوي، انه نتج عن الحادثة كذلك احتراق عدد من المحلات التجارية والآليات، مشيرًا إلى أن هذا الحادث هو الأخير من بين سلسلة هجمات على أنابيب نفط نفذها لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا التي تعد أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في إفريقيا.// انتهى //16:46ت م0171