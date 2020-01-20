المنامة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,642.65 بارتفاع قدره 0.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.25 محافظاً على إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 403 آلاف و 37 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 689 ألفاً و122 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.// انتهى //16:48ت م0174