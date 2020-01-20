الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز بمكتبه اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم سيلفا راماشاندران.وبحث اللقاء التحضيرات الخاصة بزيارة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر للسودان الأسبوع المقبل.وقال عبدالعزيز: إن زيارة المسؤول الأممي ستسمح لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقاء المسؤولين في الدولة والتعرف على أولويات السودان التنموية خلال المدة الانتقالية، ومساعدة الحكومة على تحقيقها.من جانبه، أوضح راماشاندران أن الزيارة تعكس اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان وستسهم في تعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية وتوسيع الأنشطة التنموية التي يحتاجها السودان خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخه.// انتهى //16:50ت م0176