القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة برئاسة مراقب التنسيق والمتابعة بوزارة المالية بدولة الكويت زويد المطيري، ومشاركة ممثلي الدول العربية ورؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأفاد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة العربية محمد خير عبد القادر بأن الهدف من الاجتماع توحيد الأنظمة الأساسية والمالية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة.وأوضح أن الاجتماع سيناقش - على مدى ثلاثة أيام - تعديل بعض مواد الأنظمة في النظام الأساسي الموحد بناء على مقترحات الدول العربية والمنظمات العربية للوصول إلى تعديل نهائي لهذه المواد، تمهيدًا لرفع التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الوزارية المقبلة في شهر فبراير المقبل لاعتمادها.// انتهى //16:51ت م0177