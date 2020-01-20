القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مسجد في محافظة مأرب في اليمن، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يُعد جريمةً بشعةً تُنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين.وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة النكراء وغير الإنسانية التي كشفت الوجه الإجرامي لها.وجدد الدكتور السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيا الانقلابية، مُعرباً عن خالص تعازيه للجمهورية اليمينة رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //16:53ت م0178