اقتصادي / انطلاق الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
جنيف 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
تبدأ غدًا أعمال الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي ببلدة دافوس السويسرية الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري بمشاركة 3 آلاف شخصية وقيادة من عالم السياسة والاقتصاد والمال والأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني تحت عنوان "مساهمون من أجل عالم متماسك ومستدام" .
ويناقش العديد من القضايا العالمية ومنها التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ، وضمان الإمدادات الآمنة للطاقة ، وإنتاج الأغذية المستدامة ، ونماذج التمويل المستدام .
ويعقد المنتدى عددا من المناقشات من بينها نظرة إستراتيجية على اقتصادات الشرق الأوسط ، وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية في المنطقة، ودور الثورة الصناعية الرابعة، كما يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالمناخ ، وقد أكد التقرير الأخير للمخاطر العالمية الذي أصدره المنتدى أن مشكلة المناخ تمثل أكبر خطر طويل الأجل يواجهه العالم .
كما يناقش دور الشركات في نزع فتيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، وقضايا الأمن السيبراني مع توقعات بتصاعد الحرب الباردة السيبرانية بين الشرق والغرب .
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16:54ت م
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