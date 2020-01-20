جنيف 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستبدأ غدًا أعمال الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي ببلدة دافوس السويسرية الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري بمشاركة 3 آلاف شخصية وقيادة من عالم السياسة والاقتصاد والمال والأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني تحت عنوان "مساهمون من أجل عالم متماسك ومستدام" .ويناقش العديد من القضايا العالمية ومنها التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ، وضمان الإمدادات الآمنة للطاقة ، وإنتاج الأغذية المستدامة ، ونماذج التمويل المستدام .ويعقد المنتدى عددا من المناقشات من بينها نظرة إستراتيجية على اقتصادات الشرق الأوسط ، وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية في المنطقة، ودور الثورة الصناعية الرابعة، كما يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالمناخ ، وقد أكد التقرير الأخير للمخاطر العالمية الذي أصدره المنتدى أن مشكلة المناخ تمثل أكبر خطر طويل الأجل يواجهه العالم .كما يناقش دور الشركات في نزع فتيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، وقضايا الأمن السيبراني مع توقعات بتصاعد الحرب الباردة السيبرانية بين الشرق والغرب .// انتهى //16:54ت م0180