الوجه 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بتبوك غداً, دورة علمية مكثفة بعنوان "شرح كتاب أصول الايمان" بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء يلقيها الدكتور أحمد بن عبدالرحمن القاضي في جامع الأمير فهد بن سلطان وتسمتر لمدة يومين.+وتأتي هذه الدورات ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر جمادى الأولى.// انتهى //17:33ت م0193