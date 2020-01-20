جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستستضيف جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 إلى 12 جمادي الأخرة القادم، بمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.وتضم قائمة المشاركة في المهرجان جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة البحرين وجامعة الكويت وجامعة السلطان قابوس وجامعة الطائف وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود وجامعة جازان وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الجوف وجامعة طيبة وجامعة الملك خالد.وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن المهرجان يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، لافتاً الانتباه إلى أن المسرح الجامعي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.من جانبه بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المهرجان يُعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام ، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص ، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم بعضا ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.بدوره أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المهرجان يشتمل على 12 عرضًا مسرحيًا يوميًا , تبدًا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24 ، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ، ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.// انتهى //17:40ت م0194