الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ37 لمعرض الخرطوم الدولي الذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السوداني مدنى عباس مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر، والأمين العام لمنظمة الكوميسا تشيلشي كابوكي، ووالي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد، ووزير التجارة الصومالي عبدالله حسن، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد.وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني رئيس مجلس الإدارة للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة محمد علي عبد الله في كلمة له خلال الحفل أن موارد السودان المتعددة والموقع الإستراتيجي يمثل بوابة للدول العربية والأفريقية.ويشارك في فعاليات الدورة التي تستمر أسبوعًا 25 دولة وأكثر من 600 شركة محلية وعالمية و15 ولاية سودانية.// انتهى //17:52ت م0199