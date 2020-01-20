طرابلس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسدعا رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري إلى ضرورة التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم، جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار السياسي في جنيف بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب بيان المجلس اليوم .وتطرق المشري إلى مؤتمر برلين، مؤكداً أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبًا بتوضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدمًا في المجال السياسي.// انتهى //17:53ت م0200