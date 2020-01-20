القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر5 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3ر696 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر2 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 04ر1 % ليبلغ مستوى 73ر13773 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7ر0 % ليبلغ مستوى 89ر529 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 76ر0 % ليبلغ مستوى 31ر1377 نقطة.// انتهى //17:59ت م0201