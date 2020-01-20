ثقافي / اجتماع للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية غداً
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، غدا بجامعة الدول العربية بالقاهرة، الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين تحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.
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18:01ت م
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