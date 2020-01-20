القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، غدا بجامعة الدول العربية بالقاهرة، الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية.وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين تحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.// انتهى //18:01ت م0202