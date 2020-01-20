باريس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأعربت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال عن دعمها سياسيا لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم أن الدول الثماني ترحب بجميع المساهمات التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة, وذلك لانعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية للسلام العالمي، مؤكدة أن "الانعدام المتزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي".وأضاف البيان أن "هذا الوضع يمس حرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر, كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة؛ مما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".وفي إطار الاحترام التام للقانون الدولي خصوصا معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز بشكل ملموس مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية إضافية في الخليج وبحر العرب.وأوضح البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستقبل على أراضيها المقر العام للمهمة.// انتهى //18:03ت م0203