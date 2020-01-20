مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسكرم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل في مكتبه اليوم، المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي بالجامعة الدكتورة هناء يماني، لحصولها على جائزة الشرق الأوسط الـ17 لتميز قيادات المستقبل الممنوحة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، عن فئة قيادات المستقبل في قطاع التعليم.وهنأ معاليه الدكتورة هناء يماني على هذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أهميته لدعم التنافسية العالمية للموارد البشرية في القطاع الحكومي، ومساهمته في تطوير ثقافة القيادة، ودعم مشاركة الكوادر الشابة في عملية صنع القرار المؤسسي.بدورها، ثمنت الدكتورة هناء الدعم الذي حظيت به من معاليه، وحرصه على تعزيز الرؤية القيادية لدى منسوبي ومنسوبات الجامعة, منوهةً بأهمية تكاتف أفراد المجتمع الجامعي، وتسخير إمكانياتهم لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، والحصول على أفضل النتائج للارتقاء بالمخرجات البحثية والتقنية والأكاديمية.وكانت الدكتورة هناء يماني قد كُرّمت الخميس الماضي خلال حفل أقيم بمدينة دبي نظير مساهمتها في دعم تميز المؤسسة، والارتقاء بمستوى الكفاءة المعرفية، ودورها الفعال في تحقيق نقلة نوعية بإنجازات ملموسة، لتصبح بذلك المرشح الوحيد للجائزة على مستوى الجامعات السعودية بقطاع التعليم.يذكر أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز يقوم على مدى 26 عاماً بالبحوث والدراسات الميدانية في أروقة المؤسسات الحكومية والخاصة، للتعرف على أفضل الإنجازات التكنلوجية والاقتصادية والمالية والإنسانية والاجتماعية إضافة للفكرية والقيادية، وذلك لتكريم القادة وصناع القرار والمؤسسات التي استطاعت إحداث تغيير وترسيخ في الأسس والمبادئ القيادية، وأسهمت بشكل ملموس في تطوير وعي المجتمع.// انتهى //18:12ت م0204