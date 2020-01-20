لندن 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم في لندن الرئيس الرواندي بول كاغاما.وجرى خلال اللقاء الذي تم على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها تحضيرات رواندا لاستضافة قمة دول الكومونويلث خلال الصيف القادم.// انتهى //18:18ت م0206