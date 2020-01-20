طرابلس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أمين الهاشمي، إن فرق «الهلال الأحمر» انتشلت جثامين ستة مدنيين بعدما ظلت في منطقة السدرة جنوب طرابلس، لأكثر من 17 يومًا.وأشار الهاشمي، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن من بين القتلى امرأتين في الـ 35 و58 من العمر، إضافة إلى أربعة رجال، وقد نقلوا جميعًا إلى مركز طرابلس الطبي "دار الرحمة".// انتهى //18:22ت م0207