المدينة المنورة 25 جماد الأولى 1441هـ الموافق 20 يناير 2020م واسالتقى مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري اليوم، مدير العلاقات العامة بمديرية شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم منصور العويد وذلك بمقر المديرية.واستعرض البشاوري خلال اللقاء نشاطات الجمعية وما تقدمه من برامج في مجال الثقافة والفنون لبحث التعاون المشترك بين الجمعية ومديرية الشرطة لخدمة أهالي المنطقة.بدوره أكد المقدم العويد، أن الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة تسهم في دعم تلك البرامج الاجتماعية تفعيلاً لدورها في الشراكة المجتمعية أسوةً بجميع قطاعات الأمن العام التي تحظى بمتابعةٍ واهتمام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ، مشيداً بما تقدمه الجمعية من جهود وبرامج ثقافية متنوعة.// انتهى //19:11ت م0220