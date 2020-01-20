ثقافي / التعليم تطلق مسابقة " برنامج ريالي " للوعي المالي بين طلاب المرحلة الإبتدائية بمحافظة جدة
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
أطلقت وزارة التعليم اليوم , في مدينة جدة , مسابقة "برنامج ريالي" لنشر ثقافة الوعي المالي بين طلاب المرحلة الإبتدائية من الجنسين ينفذ بمشاركة 47 إدارة تعليم بالمملكة , ويستمر إلى نهاية إبريل القادم.
وتتضمن المسابقة ثلاثة مراحل , مرحلة الوعي المالي, ومرحلة مشاهدة المحتوى التوعوي على المنصة الإلكترونية, يقوم الطلاب من خلالها برفع مقطع فديو قصير يوضح المهارات المكتسبة في إدارة المال, ومرحلة التصويت , التي من خلالها يتم تحديد الفائزين.
ونوه مدير البرامج وتدريب الطلاب بوزارة التعليم , خالد بن صالح العبدالسلام, بأهمية المسابقة ودورها في تحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة, إلى جانب تعزيز المواطنة وإدراك المتغيرات الإقتصادية , إضافة إلى تدريب الطلاب على أساسيات التخطيط المالي الشخصي والوعي الإستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا , مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستعمل من أجل تعزيز الشراكة مع البرنامج الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد العبدالسلام أنه ستقوم المدارس بالإعلان عن مراحل المسابقة وجوائزها وفوائدها العامة , وسيتم إبلاغ أولياء أمور الطلاب للتسجيل على المنصة الإلكترونية win.riyail.com .
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19:33ت م
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