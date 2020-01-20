جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأطلقت وزارة التعليم اليوم , في مدينة جدة , مسابقة "برنامج ريالي" لنشر ثقافة الوعي المالي بين طلاب المرحلة الإبتدائية من الجنسين ينفذ بمشاركة 47 إدارة تعليم بالمملكة , ويستمر إلى نهاية إبريل القادم.وتتضمن المسابقة ثلاثة مراحل , مرحلة الوعي المالي, ومرحلة مشاهدة المحتوى التوعوي على المنصة الإلكترونية, يقوم الطلاب من خلالها برفع مقطع فديو قصير يوضح المهارات المكتسبة في إدارة المال, ومرحلة التصويت , التي من خلالها يتم تحديد الفائزين.ونوه مدير البرامج وتدريب الطلاب بوزارة التعليم , خالد بن صالح العبدالسلام, بأهمية المسابقة ودورها في تحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة, إلى جانب تعزيز المواطنة وإدراك المتغيرات الإقتصادية , إضافة إلى تدريب الطلاب على أساسيات التخطيط المالي الشخصي والوعي الإستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا , مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستعمل من أجل تعزيز الشراكة مع البرنامج الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأفاد العبدالسلام أنه ستقوم المدارس بالإعلان عن مراحل المسابقة وجوائزها وفوائدها العامة , وسيتم إبلاغ أولياء أمور الطلاب للتسجيل على المنصة الإلكترونية win.riyail.com .// انتهى //19:33ت م0221