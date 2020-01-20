إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسيشارك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الذي يبدأ غداً.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن عمران خان سيمثل باكستان في هذا المنتدى العالمي تلبيةً لدعوة الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.وأضافت أن عمران سيجري على هامش المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة في المنتدى، وسيسلط الضوء على رؤية باكستان وإنجازاتها في مختلف المجالات، بما فيها التجارة والاقتصاد والسلام والاستقرار وفرص الاستثمار.// انتهى //19:35ت م0223