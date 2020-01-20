لندن 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الرئيس النيجيري محمد بخاري، على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب جونسون خلال اللقاء عن قلقه العميق بشأن استمرار القتال في شمال شرق نيجريا، مؤكداً التزام بلاده بدعم الاستقرار والنماء في نيجريا التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في قارة أفريقيا.كما تناول الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية قضايا التغييرات المناخية، ودعا جونسون بخاري إلى حضور قمة المناخ COP26 التي ستستضيفها مدينة غلاسكو البريطانية نهاية العام الجاري.// انتهى //19:36ت م0224