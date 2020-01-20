بيروت 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.97 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 719.34 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 60 ألفاً و484 سهماً، بقيمة 703 آلاف و676 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 44 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و111 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و180 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:37ت م0225