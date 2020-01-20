مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بلمهدي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية الجزائر ، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية الجزائر لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من الجزائر وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأبدى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن عقب توقيع الاتفاقية سعادته بلقاء معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر, مشيراً إلى إنهاء ترتيبات قدوم حجاج جمهورية الجزائر لأداء الفريضة بعد أن جرى الاطلاع على أبرز المشروعات الجديدة التي ستنفذ هذا العام.وأكد معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره لحجاج جمهورية الجزائر على حسن تنظيمهم وترتيبهم خلال أداء مناسك الحج العام الماضي.بدوره قدم معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بلمهدي شكره لكل من أسهم في مساعدة وخدمة ضيوف الرحمن في مختلف الإدارات والقطاعات بالمملكة في سبيل تسهيل أداء المناسك على الحجاج والمعتمرين, وحسن استقبالهم في قلب الأمة الإسلامية ومركز السلام بمكة المكرمة.// انتهى //19:38ت م0227