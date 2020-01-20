إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأكدت وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية زبيدة جلال حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائها اليوم بمقر وزارة الدفاع في مدينة راولبندي سفراء الدول الأفريقية لدى باكستان.وقالت أن باكستان مستعدة لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في مجال الإنتاج الدفاعي، وبإمكان الدول الأفريقية الاستفادة من باكستان في هذا المجال.// انتهى //19:38ت م0228