الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم الجدول الزمني للأشواط الختامية، وموعد التشبيه والتسنين للهجن المشاركة في السباق وموعد تواجد اللجان المنظمة ودخول الملاك والهجن المشاركة.وتقرر أن يكون موعد التشبيه والتسنين يوم الجمعة المقبل، على فترتين الصباحية في ميدان رماح من الساعة 8 إلى 11 صباحا، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز من الساعة 3 إلى الخامسة مساء، فيما سيكون موعد تواجد اللجان المنظمة ودخول الملاك والهجن يوم السبت، حيث سيكون دخول الملاك والهجن المشاركة الساعة الثامنة صباحا، وتواجد اللجان المنظمة الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن ينطلق شوطي الزمول (مفتوح – عام) الساعة التاسعة صباحا.وفي الفترة الثانية سيكون دخول الملاك والهجن المشاركة الساعة 11 صباحا، فيما ستتواجد اللجان المنظمة الساعة 11:30 صباحا، على أن يحدد انطلاق شوطي الحيل (مفتوح – عام) لاحقاَ.// انتهى //19:39ت م0229