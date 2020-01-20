طرابلس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها "مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه يعتزم دعوة اللجنة الأمنية العسكرية خلال أيام، "خمسة ضباط نظاميين من كل من طرف" بعد تسلمه أمس أسماء أعضائها.وأشار سلامة إلى أن هناك مقاتلين جاؤوا من سورية والسودان وتشاد وغيرها من الأماكن والدول الأخرى، مؤكداً انه "في المرحلة الحالية الأولوية للمسارات الثلاثة، وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف.// انتهى //19:51ت م0234