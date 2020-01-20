الشقيق 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غدًا، محاضرة بعنوان " أهمية الوسطية والاعتدال "، يلقيها علي بن إبراهيم النعمي ، وذلك بجامع تحليه المياه المالحة بالشقيق .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //20:35ت م0243