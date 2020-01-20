ثقافي / " أهمية الوسطية والاعتدال " محاضرة بجمعية الدعوة في الشقيق غداً
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
الشقيق 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
ينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غدًا، محاضرة بعنوان " أهمية الوسطية والاعتدال "، يلقيها علي بن إبراهيم النعمي ، وذلك بجامع تحليه المياه المالحة بالشقيق .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .
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20:35ت م
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