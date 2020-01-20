نجران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية "بصائر" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "عروب"، وذلك بمقر الجمعية.ويستمر البرنامج لثلاثة أشهر، وسيشتمل على العديد من الدورات واللقاءات والفعاليات وورش العمل التدريبية، الرامية إلى تطوير المرأة والفتاة في مختلف مناحي الحياة الشخصية والعملية والأسرية.ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الجمعية هذا العام.// انتهى //20:40ت م0245