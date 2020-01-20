الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في اليمن، كما جرى مناقشة التحديات التي تواجهها المنظمات الأممية العاملة في اليمن وخاصة العراقيل التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تقوض الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في اليمن.وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى الاستهداف الإرهابي الجبان الذي ارتكبته المليشيات الحوثية الذي أسفر عن مقتل أكثر من ١٠٠ شخص وجرح العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسة وبعض الوحدات الأخرى وهم في دار للعبادة الأمر الذي يمثل انتهاكًا صريحًا لكل الأعراف الدولية والإنسانية.ودعا الحضرمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا الاستهداف والعمل الإرهابي، مشيرًا إلى أن الصمت والتجاهل الدولي لمثل هذه الجرائم يشجع المليشيات على مواصلة أعمالها الإرهابية.من جهتها عبّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن تقديرها لدعم الحكومة الشرعية المتواصل للعمل الإنساني وعمل الأمم المتحدة في اليمن، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بكل جهد للتخفيف والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن.// انتهى //20:46ت م0246