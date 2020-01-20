القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //20:46ت م0247