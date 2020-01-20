الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأكد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي أن الدولار الجمركي سيظل كما هو، نافيًا أي اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي.وأشار في تصريح له اليوم إلى أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية وأن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.// انتهى //20:46ت م0249