سياسي / الاتحاد الأوروبي يخصص 382 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن وسوريا
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تخصيص 382 مليون دولار، من ميزانيتها الإنسانية السنوية الأولية لليمن وسوريا لعام 2020م.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن الميزانية الإنسانية تبلغ 900 مليون يورو ( 997 مليون دولار أمريكي )، لمساعدة أكثر من 80 دولة على مواجهة النزاعات الطويلة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط والأزمات الغذائية الحادة والإنسانية كما يعمل على إيصال المساعدات لأشد محتاجيها.
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20:48ت م
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