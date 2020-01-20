بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تخصيص 382 مليون دولار، من ميزانيتها الإنسانية السنوية الأولية لليمن وسوريا لعام 2020م.وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن الميزانية الإنسانية تبلغ 900 مليون يورو ( 997 مليون دولار أمريكي )، لمساعدة أكثر من 80 دولة على مواجهة النزاعات الطويلة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط والأزمات الغذائية الحادة والإنسانية كما يعمل على إيصال المساعدات لأشد محتاجيها.// انتهى //20:48ت م0250