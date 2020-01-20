القاهرة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع نظيره البريطاني دومينيك راب، سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مُجمل الملفات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له بأن شكري أشاد بانعقاد قمة ( أفريقيا - بريطانيا ) للاستثمار، مُعربًا عن تطلع مصر لاستطلاع آفاق التعاون مع بريطانيا في أفريقيا، لاسيما على ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي بما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية.وأضاف حافظ أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال الفترة المُقبلة.// انتهى //20:48ت م0251