سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.
حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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21:36ت م
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