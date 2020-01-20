بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.‎وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //21:36ت م0254