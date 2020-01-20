سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

الاثنين 1441/5/25 هـ الموافق 2020/01/20 م واس
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بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
‎وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.
‎حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
// انتهى //
21:36ت م
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